Москва, 11 февраля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Повышая ключевую ставку, Банк России еще сильнее подрывает внутренний спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал решение ЦБ РФ поднять ключевую ставку до 9,5%.

Процентная ставка

«Повышение ключевой ставки — это традиционная мера антиинфляционной политики. Но работает она только в том случае, если главным источником инфляции в стране является монетарный фактор, — сказал Комолов. — Если денежная масса растет опережающими темпами относительно товарной, то ограничение денежной массы через повышение процентной ставки — это хороший инструмент борьбы с такой инфляцией. И в РФ это отчасти так, потому что Центральный банк для борьбы с укреплением национальной валюты осуществляет избыточную эмиссию для того, чтобы покупать долларовую массу, наполнять этими долларами резервы. И в стране действительно образуется некоторый избыток рублей, который можно изъять за счет повышения процентной ставки».

Но это, как подчеркнул Комолов, не единственная причина роста инфляции в РФ.

«Есть куда более значимые фундаментальные факторы, против которых повышение ставки совершенно не работает, — сказал экономист. — И даже наоборот, усугубляет ситуацию. В первую очередь я имею в виду зависимость РФ от экспорта и слишком сильное встраивание России в роли периферии в мировые рынки. Россия экспортирует сырьевые товары и ограничивает насыщение внутреннего рынка. Это ведет к дефициту значимых сырьевых товаров внутри РФ. И соответственно, повышает их цены. А если при этом ЦБ РФ еще и повышает ключевую ставку, то в этом случае он еще сильнее подрывает спрос. Потому что обрабатывающие производства не могут осилить кредит по такой высокой ставке. Это ограничивает и инвестиции, а стало быть, спрос на эти же самые сырьевые товары. А значит, российским экспортерам еще меньше интереса поставлять что-то на внутренние рынки».

По словам Комолова, это замкнутый круг, из которого нет выхода до тех пор, пока Россия остается замкнутой сырьевой периферией.

«И частными мерами эту проблему не решить», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, когда изменится курс Центрального банка РФ.