Дзержинск, Нижегородская область, 11 февраля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Флешмоб по очистке снега силами местных жителей придумали в полиции Дзержинска. Вместо коммунальщиков пешеходные переходы решено доверить родителям и детям. Об этом написали нижегородские СМИ 11 февраля.

Sabolaslo-Fotodesign Пешеходная «зебра»

По задумке организаторов флешмоба «Семейный пешеходный переход» дзержинцы вместе с детьми «должны очистить «зебру» вблизи своего дома или учебного заведения».

«Флешмоб пройдет в эту субботу, 12 февраля. С инициативой данного мероприятия выступила дзержинская полиция, которая направила информационное письмо в местный департамент образования. На 26 февраля запланирована еще одна акция, в рамках которой дети и родители должны будут сделать из снега дорожный знак», — сообщил портал «В городе N».