Тюмень, 11 февраля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 327 ковидных пациентов, 176 госпитализировано с COVID-19. Об этом 11 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 11 февраля коронавирус выявили у 2795 тюменцев. Это на три человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 февраля коронавирус выявили у 128 714 человек, выздоровел 89 141 пациент, скончались 3796 (на шесть человек больше, чем днём ранее).