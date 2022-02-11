Харьков, Украина, 11 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Ничего радикального нет в том, что американское руководство призвало своих соотечественников уехать с Украины, сообщил 11 февраля журналистам украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кулеба

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Комментируя заявление американского президента Джо Байдена, Кулеба сказал:

«Мы знаем позицию Соединённых Штатов, которые уже делали такие заявления, они начали с эвакуации членов семей и сотрудников посольства. Потому это заявление не свидетельствует о каком-то радикальном изменении ситуации».

Напомним, накануне, 10 февраля, Байден заявил, что американцам следует сейчас же уезжать с Украины, поскольку речь идёт об угрозе, исходящей «одной из крупнейших армий в мире».