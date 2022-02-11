Ереван, 11 февраля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Депутаты парламента Армении от оппозиционного блока «Армения» внесли на рассмотрение проект обращения, в котором осуждается «Шушинская декларация» между Баку и Анкарой. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Проектом предлагается дать оценку декларации, поскольку она полностью направлена против Армении и Арцаха», — заявил депутат от оппозиции Андраник Теванян.

Он отметил, что декларация фактически говорит о заключении военно-политического союза между Турцией и Азербайджаном. В случае нового конфликта с участием Баку Анкара сможет в него вмешаться теперь официально.

«С одной стороны, турки встречают с цветами пассажиров рейса Ереван — Стамбул, а с другой — ратифицируют декларацию об уничтожении Армении», — сказал Теванян.

Депутат отметил, что, если депутаты от правящей партии проголосуют против принятия обращения с осуждением «Шушинской декларации», то это будет означать, что они поддерживают её.

Напомним, «Шушинскую декларацию» в июне 2021 года подписали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев иофициально Эрдоган. 1 февраля 2022 года ее ратифицировал Милли меджлис (парламента) Азербайджана. 4 февраля за неё проголосовали в Великом национальном собрании Турции.