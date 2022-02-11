Москва, 11 февраля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Счетная палата указала на недостаточное число транспортных развязок в разработанной проектной документации по скоростной автотрассе М-12 «Москва — Казань». Об этом говорится в отчете ведомства о проверке расходования бюджетных средств при строительстве участков международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

Cap.ru Обзорная схема трассы М-12

«Проектная документация предусматривает транспортные развязки только по границам этапов. При этом на пересечении с автомобильными дорогами регионального значения, а также на разворот развязки не планируются», — отмечается в сообщении. При этом протяженность этапов достигает 124 км.

«Поэтому для обеспечения связанности территорий Владимирской, Нижегородской областей и Чувашской Республики мы предложили госкомпании «Автодор» рассмотреть вопрос о строительстве дополнительных транспортных развязок», — заявил аудитор СП Валерий Богомолов.

В ходе проверки также были выявлены нарушения в части неправомерной выплаты компенсации при изъятии недвижимости под строительство автодороги.

Так, собственник получил 4,9 млн рублей за изъятый у него земельный участок с учетом 3,7 млн рублей за построенный на нем жилой дом. Однако проверка показала, что указанный земельный участок отнесен в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) к землям сельхозназначения, на которых запрещено строительство жилых домов. Таким образом, компенсация рыночной стоимости дома Земельным кодексом не предусмотрена, а выплата 3,7 млн рублей свидетельствует об ущербе федеральному бюджету.

Счетная палата планирует обратиться в Генеральную прокуратуру по данному факту.

Финансирование проекта в 2020—2021 годах шло опережающими темпами. По состоянию на 1 октября прошлого года на строительство автодороги «Москва — Нижний Новгород — Казань» было направлено 91,5 млрд рублей, только в 2021 году — 66 млрд рублей, что соответствует 68% от общего объема планируемого годового финансирования.

В отчете говорится о том, что Автодор без положительных заключений Госэкспертизы заключил десять договоров на выполнение работ по проектированию и строительству девяти участков М-12 «под ключ» на сумму 572,8 млрд рублей. Причем согласно плану федерального проекта, заключения Госэкспертизы должны были быть получены до 30 сентября 2021 года, но на 1 октября они отсутствовали.

«Начальную (максимальную) цену госкомпания определила расчетно, без технологического и ценового аудита обоснования инвестиций. Причина такой ситуации — нормативная неурегулированность», — отмечает Богомолов.

Кроме того, Счетная палата предлагает уточнить сроки резервирования земель в зонах размещения автомобильных дорог федерального значения и установить с момента утверждения документации по планировке территории. Сейчас такая норма отсутствует, и это может привести к увеличению расходов бюджета на строительство М-12.

«На 1 октября 2020 года Автодор изъял 3773 земельных участка площадью 6797 гектаров или 80% общей площади изъятия. При этом зарезервированы были только участки первого этапа строительства М-12, а всего их восемь», — констатировал аудитор. Уже после утверждения документов по планировке территории многие организации получили лицензии на добычу полезных ископаемых на данных участках. Теперь в отношении госкомпании предъявлена упущенная выгода на 446 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, строительство М-12 начали в июле 2020 года. Из общей протяженности трассы 425 км составит новая дорога, 396 км — реконструкция существующих федеральных автодорог. На отдельных участках планируется открыть движение уже в 2022 году.

Плановый срок окончания всех строительно-монтажных работ по приведению технических характеристик участков федеральных автомобильных дорог, входящих в международный транспортный коридор «Европа — Западный Китай», в состав которого входит и автодорога М-12 «Москва — Казань», намечен на 2035 год.