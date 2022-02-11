Красногорск, 11 февраля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье начала идти на спад. Об этом 11 февраля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, в период с 4 по 11 февраля 2022 года на территории региона снизилось, как количество выявляемых случаев заражения коронавирусом.

«Последнюю неделю видим снижение и выявленных случаев и, самое главное, обращений в амбулатории, поликлиники», — сказал Воробьев.