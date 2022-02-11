Таллин, , 15:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин стал первым мировым лидером, открыто заявившим о невозможности существования мирового порядка, служащего интересам исключительно США. Так считает почетный профессор Школы управления, права и общества Таллинского университета Рейн Мюллерсон.

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Его мнение, приуроченное к 15-летию программной речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в Европе 2007 года, привел портал sputnik-meedia.ee со ссылкой на sputniknews.com.

По мнению профессора, Мюнхенскую речь Путина следует рассматривать в более широком историческом контексте конца 1980-х — начала 2000-х годов, когда Запад утвердил либеральный мировой порядок, бывший по своей сути «эфемерным проектом, служащим интересам американской державы, которая без колебаний нарушала правила, если ей казалось это выгодным».«Президент Путин был первым мировым лидером, открыто заявившим, что такой мир не только неприемлем (по крайней мере, для России), но и невозможен», — подчеркнул профессор.

По его мнению, «многие в мире, даже на Западе, уже признали эту реальность».