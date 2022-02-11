Ханты-Мансийск, 11 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 11 февраля госпитализированы 194 больных с COVID-19, 2417 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки в Югре выявлен 3273 новый случай заражения коронавирусом, на 12 человек больше, чем днём ранее.

По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 11 февраля является Сургут — 889. Коэффициент распространения инфекции — 0,86. Наличие свободного коечного фонда в Югре с учётом запланированных к развертыванию — 30,8%.

С начала пандемии в Югре к 11 февраля насчитывается 156 859 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 103 885 пациентов, 2217 скончались (на семь пациентов больше, чем днём ранее).