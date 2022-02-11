Киев, 11 февраля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Власти Украины готовы работать в рамках «нормандского формата» над урегулированием на востоке страны, но не хотят прямых переговоров с республиками Донбасса. Об этом заявил 11 февраля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

President.gov.ua Дмитрий Кулеба

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Он отметил, что на прямом диалоге Украины с Донецкой и Луганской Республиками Донбасса настаивает Россия. Однако Киев на это не идёт, потому что тогда статус России изменится с одной из сторон конфликта на посредника.

«Но мы готовы к продолжению переговоров и в «нормандском формате», и наше стремление сейчас — разблокировать работу ТКГ (контактной группы по урегулированию конфликта)», — сказал Кулеба.

Российские власти не раз заявляли, что Москва не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РоссииСергей Лавров сравнил Кулебу с главным пропагандистом Третьего рейха Йозефом Геббельсом. Так он отреагировал на слова Кулебы о якобы непредусмотренном Минскими соглашениями прямом диалоге Киева с Донбассом.

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