Варшава, 11 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции 11 февраля сообщил, что с 1 марта пенсии в республике вырастут на 7%. Об этом передает Polskie Radio.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Данное решение было принято еще в декабре прошлого года правительством. Оно было в рамках реализации программы по поддержке пожилых людей в двух направлениях — в финансовой поддержке и поддержке их активности», — сообщил Моравецкий.

Польский премьер-министр также напомнил, что с 1 января пенсия в размере до 2,5 тысячи злотых (это чуть более 550 евро) не облагается налогом.

При этом он отметил, что «для пенсий, которые выше 2,5 тысячи злотых, налог будет снижен, однако пропорционально к росту пенсии будет расти и налог».