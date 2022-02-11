Киев, 11 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Майданной власти удобно поставить крест на урегулировании в Донбассе за счёт провоцирования прямого военного столкновения Запада с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 февраля, комментируя высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба. Форум Re:Open Zakarpattia 2021

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Как сообщалось ранее, Кулеба сравнил требования России по гарантиям безопасности с«положенным на стол заряженным револьвером». Чтобы укрепить безопасность в Европе, надо усилитьЕСи НАТО, разработать «электрошокер санкций», а такжебыть готовыми «к новым большим амбициям», втом числе к членству Украины в ЕС и НАТО, сказал украинский министр.

«Украина и есть именно тот потенциал Европы, который способен вывести ее на новый уровень влияния на глобальной арене. Для этого нужно отбросить страхи, мнимую усталость от расширения и нерешительность, посмотреть своими глазами на будущее. Нужно взглянуть на Украину через призму ваших отношений с Украиной, а не через призму отношений с Россией», — отметил Кулеба.

« Давайте сразу ухватим суть сказанного Кулебой во Французском институте международных отношений. Что такое его призыв к НАТО «отбросить страхи, мнимую усталость от расширения и нерешительность»? Это новый «дранг нах остен». Гитлер тоже считал, что такой поход «выведет его на новый уровень влияния на глобальной арене». И в этом сравнении нет никакой натяжки — наоборот, это очень естественные высказывания для представителя режима, прославляющего пособников Гитлера и практикующего физическое подавление политических противников.

Режим, которому служит Кулеба, не в состоянии урегулировать конфликт в своей собственной стране, но активно подливает бензин на поляну конфликта в Европе в целом. Майданной власти удобно поставить крест на урегулировании в Донбассе за счёт провоцирования прямого военного столкновения Запада с Россией.

Кулеба предлагает Западу «взглянуть на Украину через призму отношений с Украиной, а не через призму отношений с Россией». То есть мы вам — возможности дальнейшего выпотрашивания украинской экономики и расхищения её природных ресурсов, территорию и пушечное мясо для провоцирования России, а вы нам — защиту нашего тоталитарного режима, гарантии его несменяемости, помощь в подавлении тех, кто с нашей неофашистской политикой не согласен.

Наоборот, России Кулеба предлагает смотреть на Украину именно через призму отношений с Западом, оглядываясь на его «электрошокер». Как и Европа в его понимании должна смотреть на отношения с Россией не напрямую, а через призму Украины. А если не будет, то «электрошокер» к ней применят США. Нынешнему киевскому режиму это выгодно, но и для Украины, и для Европы это тупиковый путь.