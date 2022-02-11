Москва, , 14:48 — REGNUM Приток мигрантов в Россию увеличивается после отмены в некоторых странах противоэпидемических мер, каждый год в страну въезжает несколько миллионов иностранцев. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Government.ru

По его словам, чаще всего в Россию приезжают граждане соседних стран. По данным МВД, в самых крупных диаспорах насчитывается от 1 млн до 5 млн человек.

«Приток мигрантов сейчас растет, особенно после спада в ряде стран противоэпидемических мер, и в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м», — приводит слова Медведева ТАСС.

Для иностранцев нужно создавать комфортные условия, однако приоритетом остаются благополучие и комфорт российских граждан, а также национальная безопасность подчеркнул он.

Медведев высказался в пользу обязательного медицинского освидетельствования для иностранцев, прибывающих в страну надолго. Они не должны быть источниками инфекционных и социально опасных болезней.

Кроме того, подход к людям без квалификации и к высококвалифицированным специалистам должен различаться, замглавы Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин создал межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Руководить комиссией будет Дмитрий Медведев.

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