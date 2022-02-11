Томск, 11 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области жертвами коронавирусной инфекции стали четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 февраля в федеральном оперативном штабе.

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Таким образом, по данным оперштаба, за весь период пандемии в Томской области скончались уже 722 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Напомним, за сутки в регионе выявили 1087 носителей коронавируса. Госпитализация потребовалась 191 пациенту, выздоровели 139 человек.