Париж, 11 февраля 2022, 14:15 — REGNUM Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке заявил об отмене обязательства носить защитную маску на улице, сообщает Le Parisien.
Министр образования Франции вводит новые меры по облегчению санитарного протокола в школах.
Новые меры вступят в силу после 28 февраля 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве национального образования Франции объявили, что 5907 школьных классов закрыли из-за коронавируса.
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