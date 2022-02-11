Париж, 11 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке заявил об отмене обязательства носить защитную маску на улице, сообщает Le Parisien.

https://pixabay.com Маска

Министр образования Франции вводит новые меры по облегчению санитарного протокола в школах.

Новые меры вступят в силу после 28 февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве национального образования Франции объявили, что 5907 школьных классов закрыли из-за коронавируса.