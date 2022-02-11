Калуга, 11 февраля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 102 ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 11 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 1 050 человек. Днём ранее, 10 февраля, в регионе было зарегистрировано 1 106 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 82 888 человек, 66 441 человек выздоровел.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 325 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.