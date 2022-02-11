Омск, 11 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 2629 носителей коронавируса, госпитализация потребовалась 167 пациентам, выздоровели 1752 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 февраля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 165 875 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 139 457 человек.

Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 11 омичей, за всё время — 3689.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Омской области выявили 2582 носителя вируса, госпитализировали 233 человека, выздоровели 1753 человека.