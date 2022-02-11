Таллин, 11 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Число рабочих вакансий на рынке труда в Эстонии за последнее время резко увеличилось, сейчас в базе данных Кассы по безработице насчитывается более 4 000 свободных рабочих мест. Об этом сообщили в кассе со ссылкой на свои данные.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

По словам руководителя организации Меэлиса Паавела, Эстония может достичь докризисной занятости к лету или самое позднее в 2023 году: «В целом у нас в стране по-прежнему нехватка рабочей силы. Поэтому работодатели должны быть активными и не оставлять набор персонала на последний момент».

Руководитель по маркетингу компании CVKeskus Хенри Аувяэрт подтвердил порталу гостелерадио страны ERR, что рынок стал значительно активнее. В первый месяц 2022 года работодатели опубликовали на 71% больше предложений о работе, чем годом ранее.

«Предложений о работе стало значительно больше. Из-за высокого уровня конкуренции работодатели должны прилагать большие усилия, чтобы выделиться среди конкурирующих компаний и вызвать интерес к подаче резюме», — отметил Аувяэрт.

Как обычно, в начале года количество вакансий начинает увеличиваться в связи с сезонными работами, в основном в области туризма.