Красноярск, 11 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 19 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 февраля в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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Таким образом, по данным оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае скончались 9625 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 7313 носителей коронавируса, госпитализация потребовалась 332 пациентам. Выздоровели 1429 человек.