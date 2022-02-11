Ижевск, 11 февраля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Удмуртии в связи с выпадением большого количества осадков по итогам проверки выявлено более 200 нарушений закона при содержании автодорог и объектов благоустройства. Об этом сообщает пресс-службы региональной прокуратуры.

Андрей Репин Сосульки

Административные дела из-за нарушений правил содержания дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений возбуждены в Алнашском, Камбарском, Малопургинском, Сарапульском, Увинском и Шарканском районах. В Воткинске, Ижевске и Можге административные производства касаются фактов отсутствия обработки проезжей части противогололедными материалами, ее сужения, снежных валов в зонах пешеходных переходов и остановочных пунктов, возвышений обочины над проезжей частью.

Ответственным должностным лицам внесены представления о необходимости устранить нарушения закона.

15 административных дел в Завьяловском, Кезском, Увинском районе, Устиновском районе Ижевска, в Сарапуле и Воткинском районе возбуждены из-за нарушений законодательства при очистке от снега и наледи объектов благоустройства: дворовых территорий, тротуаров, скверов, крыш зданий.

Прокурорами объявлено 361 предостережение глава муниципальных образований, руководителям управляющих организаций, ТСЖ, социальных учреждений для предотвращения фактов ненадлежащего содержания дорог и общественных территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики прогнозировали сохранение снегопадов в Удмуртии и в феврале после снежного января. Глава региона Александр Бречалов поручил муниципалитетам и всем ответственным службам мониторить ситуацию и оперативно реагировать на возникающие затруднения.

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