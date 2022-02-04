Ижевск, , 10:55 — REGNUM По прогнозам синоптиков, в феврале в Удмуртии сохранятся снегопады. Глава региона Александр Бречалов поручил муниципалитетам и всем ответственным службам мониторить ситуацию и оперативно реагировать на возникающие затруднения, сообщает пресс-служба правительства республики.

Чистка крыш Дарья Драй © ИА REGNUM

В январе в республике был зафиксирован абсолютный рекорд по количеству осадков. 2 января выпало около 8,5 мм осадков, предыдущий рекорд был установлен в 1971 году — 7,5 мм. В целом в январе в республике выпало около 155% месячной нормы.

При этом Бречалов констатировал, что количество жалоб жителей на плохую уборку от снега снизилось. ЦУР (Центр управления регионом) по состоянию на 20 января зарегистрировал 406 жалоб по вопросу уборки снега, на 1 февраля — 32 обращения.

В связи с тем, что февраль может быть не только снежным, но и достаточно теплым, повышается риск схода снега с крыш, а также гололёда. Поэтому Бречалов поручил главам городов и районов переходить к практике ежедневных обходов закрепленной территории силами сотрудников администраций, представителей управляющих компаний, депутатов, общественников.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 4 февраля и в ночь на 5 февраля в Удмуртии ожидается сильный снегопад. Согласно долгосрочному прогнозу, февраль в республике будет достаточно теплым, температура воздуха будет на 8−10°С превышать климатическую норму.

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