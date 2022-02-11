Донецк, , 13:47 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) было найдено 130 массовых захоронений гражданских лиц, которые погибли в результате агрессии со стороны властей Украины. Об этом 11 февраля заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Dnr-news.com

«На сегодняшний день только на территории Донецкой народной республики обнаружены и вскрыты более 130 мест массового и стихийного захоронения жертв украинской агрессии. Речь идёт о массовых захоронениях гражданских лиц, убитых во время операции вооружённых формирований Украины на территории ДНР: это Снежное, Дебальцево, Харцызск, Иловайск», — сказал он.

Также Пушилин уточнил, что в общей сложности с начала конфликта в Донбассе в 2014 году в ДНР погиб 5041 человек, свыше восьми тысяч — пострадали и более 1,6 тыс. получили в результате этого инвалидность.

«Среди погибших 91 ребенок», — добавил глава ДНР, указав, что по состоянию на 4 февраля в республике еще 321 человек числится как пропавший без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что Наличие наемников из Польши и Британии в районах населенных пунктов Широкино и Попасная в Донбассе подтверждает разведка НМ ДНР.