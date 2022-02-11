Красноярск, 11 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 7313 носителей коронавируса, госпитализация потребовалась 332 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 февраля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе выздоровели 1429 ковид-пациентов, за всё время — 180 757. Общее число выявленных носителей вируса в регионе на сегодняшний день — 237 777.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Красноярском крае COVID-19 диагностировали у 6631 человека, был госпитализирован 391 человек.