Элиста, 11 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 4468 человек, выписаны с выздоровлением 1168 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число заражений коронавирусом подтверждено в Ростове-на-Дону (1476), Шахтах (168), Волгодонске (156), Таганроге (154), Азовском районе (134), Новошахтинске (130), Новочеркасске и Аксайском районе по (110), Батайске (109), Миллеровском и Сальском районах (по 103). Почти 16% заразившихся — люди старше 66 лет, 14% — дети.

Жертвами коронавируса стали ещё девять женщин и пятеро мужчин.

Всего в Ростовской области подтверждено 253 948 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 195 663 пациента. Победить COVID-19 не смогли 10 144 человека.