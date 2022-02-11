Оренбург, 11 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки из ковидных госпиталей выписали 1228 пациентов в связи с выздоровлением. За это же время госпитализированы 169 человек. Об этом 11 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Pixabay.com В больнице

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С начала пандемии в регионе от болезни оправились 109 607 оренбуржцев. По причине коронавирусной инфекции скончались 3625 человек, в том числе четверо за последние сутки.

В Оренбуржье продолжается рост заболеваемости. За последние сутки выявили 3145 случаев заражения, с конца марта 2020 года — 141 573 факта.