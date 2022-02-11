Бухарест, 11 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В частном доме в городе Бистрица-Нэсэуд (румынский регион Трансильвания) обнаружена крупная партия оружия и боеприпасов, якобы незаконно ввезенных в страну из Австрии. Об этом 11 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

По сведениям Румынского антитеррористического управления, арсеналы хранились в тайнике в жилище 61-летней гражданки Румынии. Согласно предварительной информации, автоматы, пистолеты и патроны ей привозила 71-летняя гражданка Австрии.

Ведется следствие. О задержаниях, проведённых в ходе операции правоохранителей, не сообщается.