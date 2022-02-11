Кызыл, 11 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в Туве вышла на «плато». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, указав на снижение суточного прироста носителей коронавируса за последние пять-шесть дней.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Кроме того, отмечается снижение проведённых ПЦР-тестов, а также количество звонков на «горячие линии». При этом число тяжёлых пациентов пока остаётся неизменной — около 140 человек.

По состоянию на 11 февраля, в республике подтверждено 57 случаев заражения штаммом «Омикрон». У 30 из заразившихся заболевание протекает бессимптомно.

«Основным очагом заражения остаются внутрисемейные контакты. В этой связи главный санитарный врач сделала акцент на усиление работ по проведению дезинфекции в домашних очагах, которая выполняется силами муниципалитетов», — отметили в правительстве.