Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Четыре ракетных эсминца с управляемыми ракетами направлены Соединёнными Штатами для усиления группировки своих военно-морских сил в Европе. Об этом сообщил представитель военно-морского флота США Арло Абрахамсон, передаёт USNI News.

Шестой флот ВМС США Navy.mil

Уточняется, что речь идёт об эсминцах класса USS Arleigh Burke Donald Cook, Mitscher, The Sullivans и Gonzalez. Они покинули базы на восточном побережье США в январе в составе 6-го флота США.

«На протяжении всего своего развёртывания они будут участвовать в ряде морских операций в поддержку 6-го флота США и наших союзников по НАТО», — пояснил изданию Абрахамсон.

Читайте также: Песков прокомментировал манёвры российских кораблей в Чёрном море

Они дополнят находящуюся в Европе на постоянной основе группировку из аналогичных эсминцев, в которую входят Roosevel, Porter, Ross и Arleigh Burke. Эсминцы базируются на испанской базе в Роте.

Отмечается, что заявление военно-морского флота США было сделано на следующий день после того, как Военно-морской флот России направил шесть кораблей в Чёрное море и два российских крейсера с управляемыми ракетами в Средиземное море.