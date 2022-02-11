Вашингтон, 11 февраля 2022, 13:23 — REGNUM Четыре ракетных эсминца с управляемыми ракетами направлены Соединёнными Штатами для усиления группировки своих военно-морских сил в Европе. Об этом сообщил представитель военно-морского флота США Арло Абрахамсон, передаёт USNI News.

Шестой флот ВМС США
Шестой флот ВМС США
Navy.mil

Уточняется, что речь идёт об эсминцах класса USS Arleigh Burke Donald Cook, Mitscher, The Sullivans и Gonzalez. Они покинули базы на восточном побережье США в январе в составе 6-го флота США.

«На протяжении всего своего развёртывания они будут участвовать в ряде морских операций в поддержку 6-го флота США и наших союзников по НАТО», — пояснил изданию Абрахамсон.

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Они дополнят находящуюся в Европе на постоянной основе группировку из аналогичных эсминцев, в которую входят Roosevel, Porter, Ross и Arleigh Burke. Эсминцы базируются на испанской базе в Роте.

Отмечается, что заявление военно-морского флота США было сделано на следующий день после того, как Военно-морской флот России направил шесть кораблей в Чёрное море и два российских крейсера с управляемыми ракетами в Средиземное море.