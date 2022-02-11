Ульяновск, 11 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявлено рекордное количество вновь заразившихся коронавирусом. Также значительно растёт число вылечившихся. Такие обновлённые сведения публикует оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 11 февраля, за последние сутки в Ульяновской области лабораторно выявлено 1639 носителей новой коронавирусной инфекции. Это максимальное количество вновь подтверждённых случаев заражения с начала пандемии.

Всего в регионе официально выявлено 141 043 случаев заражения коронавирусом, вылечились в настоящее время 126 238 человек, умерли 4127 ковидных больных. Таким образом, доля выздоровевших составляет 89,5%, смертность — 2,93%.

Отметим, что за последние сутки в Ульяновской области выписаны 1515 пациентов, госпитализированы в ковидные стационары 117 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области организовано пять центров амбулаторной диагностики для пациентов с симптомами заболевания ковидом.