Киев, 11 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Сегодня «нормандский формат» используется Берлином, Парижем и Киевом с одной целью: создать политическое прикрытие, позволяющее Украине игнорировать Минские договорённости, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 февраля, комментируя итоги встречи советников лидеров «нормандского формата».

Government.ru Дмитрий Козак

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Как сообщалось ранее, встреча состоялась 10 февраля, длилась около девяти часов и завершилась без каких-либо результатов. По словам представителя России Дмитрия Козака, Украина отказалась «даже цитировать Минские соглашения» в итоговом заявлении, не говоря уже о более существенных шагах, а Франция и Германия в очередной раз не стали оказывать давления на Киев.

« Отсутствие результатов этих очередных переговоров в «нормандском формате» было предсказуемо. Камень преткновения на настоящий момент — это отказ Украины выполнять политическую часть минского Комплекса мер 2015 года. Киев не хочет менять законодательство. Киев не хочет обсуждать этот и другие вопросы урегулирования с Донецком и Луганском.

Для Германии и Франции отказ от позиции в пользу выполнения Минских соглашений в полном объёме, как они были утверждены Советом Безопасности ООН, был бы сопряжён с большими политическими потерями. Тем не менее Берлин и Париж отказываются оказывать необходимое давление на украинские власти. Наоборот, как мы видим, Запад подыгрывает Киеву.

Западу, как и украинцам, выгодно сейчас представлять дело таким образом, что речь идёт о конфликте между Киевом и Москвой. Для нас же такая позиция неприемлема в принципе, так как исключает признание не просто волеизъявления, но и самого существования более трёх с половиной миллионов человек, снимает с Киева ответственность за попытку подавить волеизъявление на тот момент своего населения военным путём.

Думаю, пришло время жестко поставить вопрос так: если Германия и Франция, а также претендующие на свою роль в урегулировании конфликта в Донбассе США, действительно хотят помочь установить в этом регионе мир, они должны признать очевидное: речь идёт о конфликте между Киевом, с одной стороны, и Донецком и Луганском, с другой. В прикладном плане они должны жёстко одернуть Киев, чтобы больше не было заявлений Кулебы или кого-то ещё, что прямого диалога Киева с Донецком и Луганском не будет.

Сегодня «нормандский формат», как правильно констатирует Дмитрий Козак, используется Берлином, Парижем и Киевом с одной целью: создать политическое прикрытие, позволяющее Киеву и дальше игнорировать Минские договорённости. Значит, эти встречи надо прекратить.