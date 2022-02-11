Тамбов, 11 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 150 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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11 февраля выявлено 1216 новых случаев заражения коронавирусом — на 19 больше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 78 тыс. 557 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 62 тыс. 907 пациентов, в том числе 298 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2011 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.