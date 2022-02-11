В Тамбовской области за сутки госпитализированы 150 ковид-пациентов
Тамбов, 11 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 150 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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11 февраля выявлено 1216 новых случаев заражения коронавирусом — на 19 больше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 78 тыс. 557 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 62 тыс. 907 пациентов, в том числе 298 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 2011 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.