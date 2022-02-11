Владимир, 11 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 210 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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11 февраля выявлено 2375 новых случаев заражения коронавирусом — на 115 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 106 тыс. 487 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 85 тыс. 562 пациента, в том числе 461 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3150 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.