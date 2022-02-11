Петрозаводск, 11 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Республике Карелия добровольно привился от коронавирусной инфекции 31 подросток. При этом среди взрослого населения вакцинировались 69,5% от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения). Об этом 11 февраля сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Vk.com/mihailohlopkov Вакцинация от коронавируса подростка.

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По его словам, на 11 февраля с начала вакцинации в Карелии первым компонентом противоковидной вакцины привилось 287 712 человек, что составляет 59,4% от общего числа проживающих в республике взрослых и 74,2% — от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

«Минздравом России разрешено использовать первый компонент вакцины «Спутник V» как альтернативу однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Сертификат вакцинированного после прививки первым компонентом «Спутник V» будет сформирован через 21 день», — рассказал Охлопков.

Кроме того, в Карелию поступило 730 доз двухкомпонентной вакцины для подростков «Гам-Ковид-ВАК-М», он же «Спутник М». На сегодняшний день в республике привит 31 ребёнок. Вакцинация детей добровольная. Для того, чтобы привить ребёнка с 12 до 15 лет, необходимо согласие одного из родителей или законного представителя ребенка, а с 15 лет — письменное согласие самого ребёнка. Прививку можно сделать в детских поликлиниках.

Полностью в Карелии привиты 269 349 человек, что составляет 55,6% от общего числа взрослых и 69,5% — от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения). Повторно вакцинированы 83 808 жителей республики.