Астрахань, 11 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки были госпитализированы 84 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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11 февраля выявлено 900 новых случаев заражения коронавирусом — на 58 больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 97 тыс. 244 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 83 тыс. 462 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 348 — за последние сутки.

За весь период скончались 2730 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.