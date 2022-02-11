Сыктывкар, 11 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 2107 человек, 179 из них попали на больничные койки, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки в республике скончались девять ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2817 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был подтвержден у 203 949 человек, 19 281 ковид-пациентов были госпитализированы.