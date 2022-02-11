Абакан, 11 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки в стационары «красных зон» в Хакасии госпитализировали 139 человек. Как сообщили ИА REGNUM 11 февраля в республиканском министерстве здравоохранения, на кислороде находится 281 пациент, на ИВЛ — 36. Выписался 91 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

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Суточная потребность в кислороде увеличилась до 4 тонн. Растёт число тяжёлых ковид-пациентов, особенно среди пожилого населения, подчеркнули в минздраве. Показатели заболеваемости находятся на очень высоком уровне. Выросло количество выявляемых пневмоний. На амбулаторном лечении сейчас находятся более 14 тысяч человек. Увеличилось количество госпитализаций среди беременных с COVID-19 и ОРВИ.

В связи со сложившейся ситуацией в Хакасии запланировано увеличение коечного фонда.

На утро 11 февраля в регионе развёрнуто 1186 коек для ковид-пациентов, из них занято 990. Доля свободного коечного фонда — 17%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Хакасии выявлено 16 106 носителей коронавируса.