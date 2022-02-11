Красногорск, 11 февраля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 11 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 8 967 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 1 356 случаев больше аналогичного показателя 10 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 7 611 человек, а днем ранее — у 11 956 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 203 949 новых случаев заражения коронавирусом.