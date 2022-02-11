Мурманск, 11 февраля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 1 353 случаев COVID-19, 123 пациента госпитализировали, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за последние сутки в регионе скончались шесть ковид-пациентов, всего с начала пациентов — 3015.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки выявили 203 949 случаев COVID-19.