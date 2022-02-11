Пермь, 11 февраля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки из ковидных отделений в связи с выздоровлением выписали 1032 пациента. За этот же период госпитализирован 421 человек. Об этом 11 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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На сегодняшний день в стационарах лечатся 3729 человек. Коечный фонд свободен на 20,3%. В тяжелом состоянии находятся 261 пациентов. Из них 103 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе оправились от болезни 164 457 человек. По причине коронавирусной инфекции скончались 7950 пермяков, в том числе 21 — за последние сутки.