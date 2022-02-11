Псков, 11 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки в стационары Псковской области поступили 59 человек с COVID-19, это столько же, сколько и в предыдущие сутки, сообщили 11 февраля в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным регионального оперштаба, в Псковской области за сутки выявили 703 случая заражения коронавирусом. Это на 54 случая больше, чем за 9 февраля. Только в Пскове зарегистрировали за сутки 186 новых заболеваний ковидом.

От COVID-19, как основной причины смерти, за сутки скончались три человека, что на четыре человека меньше, чем за предыдущие сутки. Статистика смертности в регионе несколько сократилась.

Количество переболевших COVID-19 за сутки пополнили 188 человек. Этот показатель на пять бывших ковид-пациентов меньше, чем за 9 февраля.

За всё время пандемии в Псковской области обнаружили 80 803 случая заражения коронавирусом. От ковида скончался 1491 человек, выздоровели 72 944 человека.