Барнаул, 11 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 11 февраля 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 15 884 зараженных коронавирусом ребенка (+902 за сутки). Число тестирований на коронавирус повысилось до 19 983 (+1047 за сутки). Впервые выявлены 4616 новых носителей (+178).

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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По состоянию на 11 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2505 человек (+84).

Кроме этого, 227 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+1), следует из сообщения оперштаба.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось:27 647 (+147 за сутки) и 129 241 (рекордные +4252 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных увеличилось до 392 (+16 за сутки).

Из них 144 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 9057 человек, причём 22 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 168 241 человек. Выздоровели 118 759 пациентов (+1699 за сутки).

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