Мельбурн, Австралия, 11 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Дипломатический путь предпочитают США для того, чтобы преодолеть свои разногласия с Россией. Об этом 11 февраля заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД Австралии, Индии и Японии в Мельбурне.

U.S. State Department Тони Блинкен

«Мы (Вашингтон) предпочитаем устранять разногласия, которые у нас есть (с Россией), с помощью дипломатии, посредством диалога», — сказал он.

При этом Блинкен добавил, что в случае, если российская сторона «сделает выбор в пользу новой агрессии», ее ожидают «серьезные последствия».

«Мы точно определили, какие именно последствия повлекут за собой эти действия, включая экономические, финансовые санкции, экспортный контроль, обеспечение оборонительных возможностей Украины и усиление НАТО», — добавил госсекретарь США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом к находящимся на Украине гражданам США покинуть ее территорию, а тем американцам, кто намерен туда поехать — не совершать таких поездок, обратилось посольство Соединённых Штатов в Киеве.