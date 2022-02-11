Барнаул, 11 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 11 февраля 2022 года вакцинированы 1 312 235 человека (всего +3612 за сутки), в том числе 590 детей возрастом 12−17 лет (+16 за сутки).

Олег Богатырёв Вакцина

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Из общего числа привитых 70 236 жителей региона получили первую прививку (-959 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 159 834 (+3895 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 82 165 ревакцинированных (+667 за последние сутки). Ранее отмечалось, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо ежедневно вакцинировать не менее 10 тысяч человек.

Ситуацию осложняет то, что многие получили прививки от коронавируса более полугода назад. К февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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