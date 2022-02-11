Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Предполагается, что в КНДР потратили на ракетные пуски, произведенные в январе 2022 года, боле $40 млн. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на заявление старшего научного сотрудника некоммерческой организации RAND Corporation Брюса Беннета.

Ракета (сс) geralt

Согласно предположениям специалиста, на запуск ракеты средней дальности Пхеньян потратил 12−18 млрд вон или $10−15 млн, а на запуск ракет малой дальности — 3,6 — 6 млрд вон или $3−5 млн.

Что касается межконтинентальных баллистических ракет, то их запуск оценивается в 24−36 млрд вон ($20−30 млн).

По оценкам, за семь ракетных испытаний Пхеньян «выбросил в воздух» 48−78 млрд вон ($40−65 млн). Эксперты отмечают, что на эти средства можно было купить 150 тыс. тонн риса.