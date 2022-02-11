Астана, 11 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Министерство национальной экономики Казахстана предложило обязать глав (акимов) районов и городов проводить регулярные встречи с населением. Проект указа президента республики был опубликован на портале для проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

В минэкономики подготовили инструкции для акимов по проведению встреч. Они должны заранее объявлять об этом, и готовится к встречам. Также чиновников предлагают обязать создать комиссии, которые будут собирать наиболее острые вопросы от местных жителей.

Предлагается собирать жалобы и через традиционные каналы связи, и с помощью электронных площадок. Также площадками для сбора обращений должны стать личные аккаунты акимов.

Согласно проекту указа, о встречах необходимо объявлять за месяц. Раз в месяц, если документ утвердят, чиновники будут обязаны отчитываться на официальных интернет ресурсах о поднятых на встречах вопросах и их решении.

Предложения по данной инициативе принимаются до 16 февраля.