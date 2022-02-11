Якутск, 11 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Школьники столицы Якутии выходят с дистанционного обучения, продлившегося почти месяц. Очные занятия начнутся с 14 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Читайте также: Жители Якутии недовольны затянувшейся «дистанционкой» для школьников

Школы откроются с учётом соблюдения санитарный требований. Все помещения в зданиях продезинфицированы.

«С началом очного обучения будет действовать температурный фильтр при входе в здание школы, соблюдение масочного режима, разграничение учеников во время уроков и перемен. При 20% заболеваемости будут закрываться отдельные классы», — отметил начальник управления образования Якутска Алексей Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр управления Якутией зафиксировал много жалоб на длительное дистанционное обучение детей. Жители республики считают, что удалённый формат негативно влияет на качество образования. Дистанционно дети учатся с 17 января.