Самава, , 11:48 — REGNUM В Ираке произошла серия нападений на конвои снабжения армии США. Об этом сообщает агентство Shafaq.

ВС США. Ирак Militaryphotos.deviantart.com

По данным журналистов, 10−11 февраля в стране были атакованы несколько колонн грузовых машин, доставляющих материалы для строительства военных объектов, а также оружие и боеприпасы.

Одной из целей для нападения стала колонна армии США в городе Самава — столице провинции Мутанна. На пути следования колонны было приведено в действие неизвестное взрывное устройство. Аналогичные нападения произошли в провинциях Дивания, Анбар и Салах-ад-Дин.

По информации местных СМИ, в результате нападений часть техники получила повреждения. В командовании армии США информацию о нападениях не прокомментировали.