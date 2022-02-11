Москва, , 11:38 — REGNUM В ЛДПР опровергли распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о возможной смерти председателя партии Владимира Жириновского, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

ЛДПР

«Жив, выздоравливает! Давайте пожелаем скорейшего выздоровления и прекратим вестись на провокации», — завил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский, попавший в больницу с пневмонией на фоне коронавирусной инфекции, нормально себя чувствует и продолжает работать, сообщили 10 февраля в пресс-службе фракции.

Парламентарий находится в Центральной клинической больнице в Москве с 2 февраля. Его состояние стабильное, сообщили ранее в Минздраве.

Телеграм-каналы сообщают о смерти политика.

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