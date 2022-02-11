Москва, 11 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В 2022 году рост реально располагаемых доходов жителей РФ будет не ниже уровня 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

«Вполне возможно ожидать роста реально располагаемых доходов граждан в 2022 году не ниже уровня 2021 года, — сказал он. — Такой вывод можно сделать исходя из того, что уровень инфляции в 2021 году был очень велик (все-таки более 8% — это достаточно высокий показатель), и это подстегивает многих работодателей к соответствующей индексации заработных плат. При этом, если уровень инфляции (индекс потребительских цен) окажется в пределах умерено оптимистических прогнозов — в пределах 5%, можно ожидать и позитивной динамики реально располагаемых доходов».

Кроме того, как полагает Засько, есть основания полагать, что РФ приспособилась к жизни в состоянии пандемии, и многие начинают новый виток предпринимательской активности, что, безусловно, повлечет за собой и рост доходов.

«Однако стоит оговориться, что мой оптимистический прогноз формируется без учета различного рода крайне негативных потенциально возможных социально-экономических и политических потрясений», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году реальные располагаемые доходы населения будут расти еще медленнее, чем в 2021 году.